(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 ottobre 2019 Autonomia, Fontana: "Non sembrano ci siano condizioni favorevolissime ma aspettiamo scadenze" "Non sembrano ci siano condizioni favorevolissime ma aspettiamo scadenze". Così il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando coi giornalisti a Bruxelles per una serie di incontri istituzionali nelle diverse sedi comunitarie. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev