(Agenzia Vista) Londra, 01 ottobre 2019 The Ship of Tolerance a Londra, l'opera di Ilya ed Emilia Kabakov contro il razzismo The Ship of Tolerance arriva a Londra. Il progetto artistico internazionale creato dagli artisti Ilya ed Emilia Kabakov con l'obiettivo di educare e collegare i giovani di diversi continenti, culture e identità attraverso il linguaggio dell'arte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev