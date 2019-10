(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2019 Rifiuti, Raggi: "Prolungare l'ordinanza regionale non basta, il problema è sottovalutato" "Prolungare l'ordinanza regionale non basta, il problema è sottovalutato". Così la Sindaca di Roma Virginia Raggi, intervenuta al convegno 'Smart City: Foreste Urbane e Tutela delle Acque' in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it