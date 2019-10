(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2019 Infanzia, Casellati: "Educare è aiutare a crescere come individui" Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al Convegno di presentazione delle mozioni di fiducia di "Ora di Futuro" dal titolo "Sul futuro abbiamo tante idee", che si è tenuto nella Sala Koch di Palazzo Madama. Così il presidente Casellati in un passaggio del suo intervento: "Educare non significa soltanto offrirvi gli strumenti per acquisire nuove conoscenze. Educare significa prima di tutto aiutarvi a crescere come individui destinati a vivere all'interno di una comunità; aiutarvi ad acquisire fiducia in voi stessi e nelle vostre capacita'; a comprendere il valore di fare scelte consapevoli" / fonte Senato Tv. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev