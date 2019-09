(Agenzia Vista) Bari, 27 settembre 2019 Fridays for Future, Fratoianni (Leu) da Bari: "Una straordinaria onda d’urto di energia pulita" ”Una straordinaria onda d’urto di energia pulita per il futuro di questo Pianeta, capace di accendere una nuova consapevolezza. Questi ragazzi e queste ragazze non si accontentano giustamente di uno slogan. Aspettano dalla politica e dalle Istituzioni risposte chiare, concrete, ora.” Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu in un video dalla manifestazione per il clima di Bari, pubblicato su twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev