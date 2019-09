(Agenzia Vista) Milano, 27 settembre 2019 Fridays for Future a Milano, i cartelloni e gli striscioni più belli Le immagini dei cartelloni e degli striscioni più dal ‘Fridays for Future’ di Milano, dove migliaia di studenti sono scesi per le strade del capoluogo lombardo in segno di protesta contro il climate change. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev