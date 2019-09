(Agenzia Vista) Liguria, 27 settembre 2019 Frisays for future 5mila studenti in piazza a Genova Sono stati circa 10mila i manifestanti in strada a Genova nel terzo Global climate strike, secondo il dato delle forze dell'ordine. I partecipanti sono stati talmente tanti che non è stato possibile fare il flash mob, inizialmente previsto al momento del passaggio davanti alla sede del Comune a Palazzo Tursi / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev