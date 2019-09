(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2019 Trump incontra in un bilaterale il presidente dell'Ucraina, Zelensky Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontra in un bilaterale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l'annuncio della speaker dei Democratici, Nancy Pelosi, di avvio dell'indagine per impeachment proprio per una telefonata al presidente ucraino. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev