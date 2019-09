Clima, Merkel: "Dobbiamo agire assieme, abbiamo un solo pianeta" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2019 Clima, Merkel: "Dobbiamo agire assieme, abbiamo un solo pianeta" "Abbiamo sentito tutti il grido d'allarme dei giovani. Vorrei ringraziare il Segretario Generale per averci permesso di incontrare qui prima dell'Assemblea Generale.Non c'è dubbio che il cambiamento climatico e il surriscaldamento globale siano causati soprattutto dall'essere umano. Per questo dobbiamo ascoltare i consigli della comunità scientifica. E' una sfida globale che può essere affrontata solo tutti insieme perchè abbiamo un pianeta solo.” Così la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, intervenendo al Climate Summit in corso al Palazzo di Vetro a New York. Fonte: United Nations Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev