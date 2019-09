(Agenzia Vista) Liguria, 23 settembre 2019 Centrodestra, Toti: "Insieme per costruire alternativa a governo che tassa le merendine" Si è svolto a Genova, presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, il vertice tra le giunte di Piemonte e Liguria con i presidenti Alberto Cirio e Giovanni Toti e gli assessori delle due Regioni. Al termine presidenti e assessori si sono spostati in visita al Salone Nautico. "Insieme per costruire alternativa a governo che tassa le merendine"m, ha detto il governatore Toti / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev