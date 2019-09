(Agenzia Vista) Umbria, 23 settembre 2019 Regionali Umbria, Vincenzo Bianconi candidato M5s-PD: "Accolgo l'invito" "Sono Vincenzo Bianconi imprenditore umbro di Norcia, come tanti sono innamorato della mia terra. È ora di ricostruire il futuro dell'Umbria perché è una regione straordinaria e civile che ha bisogno di fortissimi cambiamenti. Accolgo l'invito che tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto a candidarmi come presidente della Regione Umbria". Così Vincenzo Bianconi ha accolto l'invito a candidarsi alle prossime elezioni regionali in Umbria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev