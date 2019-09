(Agenzia Vista) Bari, 21 settembre 2019 Emiliano: "Proposto al Governo modello per ricostruire agricoltura pugliese" "Proposto al Governo modello per ricostruire agricoltura pugliese". Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervenuto a margine del convegno 'Agricoltura in Puglia. Riequilibrare la catena' a cura di AGRINSIEME, tenutosi presso la Fiera del Levante di Bari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev