(Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2019 Zingaretti consegna tessera Pd a Lorenzin: "In migliaia si stanno iscrivendo" Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, consegna personalmente la tessera del partito alla nuova iscritta, la deputata Beatrice Lorenzin: "Questo è un atto che si inserisce in qualcosa che sta avvenendo in tutta Italia: migliaia di uomini e donne, ragazzi e ragazze, stanno cercando i Circoli per iscriversi al Pd". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev