(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2019 Torna la Notte Europea dei Ricercatori promossa dalla Commissione Ue Al Miur la conferenza stampa di presentazione della Notte Europea dei Ricercatori, alla presenza del ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, e del direttore f.f. della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Vito Borrelli. L' evento promosso dalla Commissione Europea per favorire l'incontro e il dialogo tra ricercatori e cittadini, e occasione per condividere la passione per la ricerca. Venerdì 27 settembre la nuova edizione della Notte Europea dei Ricercatori si svolgerà in contemporanea in tutta Europa e in Italia saranno oltre 100 le città che ospiteranno laboratori aperti, spettacoli, conferenze, eventi speciali che renderanno accessibili le sfide e i temi più attuali che i ricercatori di ogni ambito affrontano ogni giorno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev