(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2019 Giachetti: "Lascio la direzione del Pd, ho guidato battaglia contro M5s" L'esponente del Pd, Roberto Giachetti, annuncia su Fb che lascia la direzione del partito: "Capisco perfettamente le ragioni per cui abbiamo deciso di fare questo accordo e in cuor mio io, davvero, mi auguro che possa funzionare. Non posso, però, rinnegare le mie convinzioni sul Movimento Cinque Stelle e su tutto quello che è successo in questi anni perché sono cose che a me pesano" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev