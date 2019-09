(Agenzia Vista) Cortona, 15 settembre 2019 Scissione PD, Franceschini: "Una cosa ridicola, non voglio sentirne parlare" "Una cosa ridicola, non voglio sentirne parlare". Così il Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini, intervenuto dal palco di AreaDem a Cortona. /courtesy Youtube Area Dem Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev