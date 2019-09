(Agenzia Vista) Helsinki, 13 settembre 2019 Commissione Ue, Dombrovkis: "Con Gentiloni lavoreremo in modo costruttivo" "Conosco Gentiloni da quando era primo ministro. Abbiamo già avuto occasione di parlare ieri durante il seminario del nuovo collegio e penso che lavoreremo in modo costruttivo assieme. Il clima è positivo e ci incontreremo prossimamente per discutere in modo dettagliato la nostra cooperazione.” Così il vicepresidente della Commissione Ue, VAldis Dombrovskis, arrivando alla riunione dell’Eurogruppo a Helsinki. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev