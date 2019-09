(Agenzia Vista) Nuova Zelanda, 12 settembre 2019 9/11, la Haka dei vigili del fuoco neozelandesi per i primi soccorritori morti nelle Torri gemelle L'ambasciatore USA in Nuova Zelanda, Scott Brown, ha pubblicato sul suo profilo twitter un video di un gruppo di pompieri neozelandesi mentrefanno la danza Haka in ricordo dei soccorritori durante gli attentati dell'11 settembre 2001. Fonte: Twitter/@USAmbNZ Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev