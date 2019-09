(Agenzia Vista) Piemonte-VdA, 11 settembre 2019 Fridays for future, i ragazzi di Greta ricevuti in Consiglio regionale in Piemonte I ragazzi attivisti di Fridays for Future, il movimento ambientalista nato dalle mobilitazioni della giovane Greta Thunberg, a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. In Aula una delegazione è intervenuta per chiedere l’approvazione della mozione per la dichiarazione dell’emergenza climatica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev