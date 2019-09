(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2019 Caos in Aula alla Camera durante la replica di Conte Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la replica in Aula alla Camera dei deputati nel giorno in cui il Governo chiede la fiducia: "Le forze politiche che sostengono il Governo hanno dismesso i pregiudizi, cioè hanno smesso di guardare al passato, consapevoli che siedono qui non nell'interesse proprio, ma degli italiani" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev