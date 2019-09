(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2019 Governo, Conte: "Manovra per crescita e sviluppo sostenibile" "Manovra per crescita e sviluppo sostenibile". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula a Montecitorio. Fonte: Camera Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev