(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2019 Governo, D'Uva (M5s): "Poltrone? Noi le tagliamo e rinunciamo a indennità" La conferenza stampa del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati. Il capogruppo alla Camera Francesco D'Uva: "C'è questo gran parlare di poltrone ma faccio presente che tutti gli eletti 5 Stelle si tagliano parte dello stipendio. Va ricordato che tutti i ministri e i sottosegretari rinunciano all'indennità di carica: non solo non abbiamo parlato di poltrone, perché non ci interessa, ma non ci potrebbero nemmeno interessare" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev