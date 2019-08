(Agenzia Vista) Civitanova, 25 agosto 2019 Delmastro (Fdi): "Pd e M5s usano democrazia parlamentare come scudo a volontà popolare" "Pd e M5s usano democrazia parlamentare come scudo a volontà popolare". Così il deputato Fdi Andrea Delmastro, intervenuto a margine della raccolta firme di Fratelli d'Italia a Civitanova per chiedere elezioni subito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev