Salvini apre ai 5 Stelle: "Via maestra e' il voto, ma ora alcuni no sembrano diventando sì"

(Agenzia Vista) Roma, 22 agosto 2019 Salvini via maestra e' il voto, ma ora sembra che alcuni no stiano diventando si' "I troppi no hanno portato allo stop di quest'esperienza di governo che ha fatto tante cose buone. E' stato il governo del fare, del costruire e del camminare insieme. Oggi la via maestra non possono essere giochini di palazzo e governi contro ma solo le elezioni" così il leader della Lega Matteo Salvini al termine delle Consultazioni con Mattarella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it