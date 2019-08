(Agenzia Vista) Roma, 13 agosto 2019 I ministri del Movimento 5 Stelle ascoltano in silenzio il discorso di Salvini in Senato La discussione in aula al Senato per il voto sul calendario in vista della mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev