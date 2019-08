(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2019 Conte: "Non spetta a Salvini scegliere tempi crisi, dia spiegazioni sua decisione" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Ho letto che il ministro dell'Interno vuole che i parlamentari tornino subito al lavoro. Non spetta a Salvini convocare le Camere, non spetta al ministro dell'Interno decidere i tempi di una crisi politica nella quale intervengono ben latri attori istituzionali". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev