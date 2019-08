(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2019 Fico: "La sfida plastic free della Camera dei deputati" Il presidente della Camera Roberto Fico su Facebook: "Dal 19 luglio la Camera dei Deputati è PLASTIC FREE. Significa che alla Camera non possono essere più vendute bottigliette d'acqua di plastica, e non possono essere nemmeno distribuiti contenitori monouso di plastica. Abbiamo raccolto la sfida lanciata dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa e come MoVimento 5 Stelle continueremo ad impegnarci per impedire che la plastica possa danneggiare l'ecosistema che ci circonda. PLASTIC FREE è una battaglia che affronteremo anche al G7 a settembre, dove si parlerà di plastica negli oceani e continueremo a lavorare per invertire la rotta in questo senso. Vogliamo incentivare tutto ciò che è ecosostenibile, riciclabile e utilizzabile rispettando l'ambiente". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev