(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2019 Mediterranea Saving Humans contro il decreto Sicurezza bis: "La disumanità non può diventare legge" Mediterranea aderisce all'iniziativa di Libera Contro le Mafie, "La disumanità non può diventare legge", contro il voto di domani in Senato sul Decreto Sicurezza Bis. "Una pagina terribile della nostra storia, il giorno in cui delle misure repressive, penali e amministrative sono state utilizzate contro chi salva vite umane in mare". Fonte:Facebook/Mediterranea Saving Humans Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev