(Agenzia Vista) Lecco, 04 agosto 2019 Salvini: "Chiunque dica no a tav stia attento perché mette a rischio il Governo" Il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco: "Mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccare la Tav e questo sarà un problema. Chiunque dirà no alla Tav stia bene attento perché mette a rischio il governo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev