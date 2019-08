(Agenzia Vista) Lecco, 04 agosto 2019 Salvini: "Non è stagione delle mezze misure, stufo attacchi Dibba-Di Maio, pazienza finisce" Il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco: "Nelle prossime settimane ci sarà bisogno di coraggio e idee chiare. Non è la stagione delle mezze misure. O le cose le facciamo bene o le mezze misure non ci piacciono e lo dico non alle opposizioni, sono stufo di attacchi di quelli che dovrebbero essere alleati". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev