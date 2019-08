(Agenzia Vista) Bologna, 02 agosto 2019 Strage di Bologna, Bonafede al consiglio comunale di Bologna: "Il tempo del silenzio è finito" "Il tempo del silenzio è finito". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, da Bologna per la cerimonia di commemorazione della strage di Bologna che il 2 agosto 1980 causò 85 vittime e altre 200 rimasero ferite. L’ordigno fu posto alla Stazione Centrale di Bologna e si tratta dell’attentato più grave avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra. I familiari delle vittime chiedono ancora giustizia in quanto i mandanti sono ancora sconosciuti. _Courtesy Etv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev