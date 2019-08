(Agenzia Vista) Bologna, 02 agosto 2019 Strage di Bologna, le immagini d'archivio dei Vigili del Fuoco "Sono le 10:25 del 2agosto 1980, una bomba esplode alla Stazione di centrale di Bologna: tempestivo il soccorso dei vigili del fuoco. Per non dimenticare le 85 vittime della Strage di Bologna". Il ricordo dei vigili del Fuoco su Twitter per il 39esimo aniversario della strage di Bologna. Fonte: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev