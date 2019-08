(Agenzia Vista) Bologna, 02 agosto 2019 Strage Bologna, Bonafede: "Ricerca dei colpevoli non è finita, Ministero vicino ai magistrati" "Ricerca dei colpevoli non è finita, Ministero vicino ai magistrati". Così il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a Bologna per il 39esimo anniversario della strage alla stazione del 2 agosto 1980. /courtesy Facebook Alfonso Bonafede Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev