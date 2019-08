(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2019 Meloni in Aula: "Una donna dovrebbe poter allattare dappertutto, anche in Parlamento" "Ogni giorno riceviamo notizie di donne allontanate dai luoghi di lavoro, dai bar e dalle stazioni, “colpevoli” di allattare il proprio figlio. È una delle cose più naturali al mondo e per me una madre dovrebbe poterlo fare ovunque, anche in Parlamento, allestendo una postazione ad hoc dove una donna, mamma e parlamentare, possa anche votare. Siete d’accordo?". Così il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante il suo intervento in Aula alla Camera dei Deputati. Fonte: Camera web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev