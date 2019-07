(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2019 Lavoro, Di Maio: "Dati occupazione mai così alti dal 1977" Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, commenta dati Istat sull'occupazione così:."Oggi buone notizie sul versante dell'occupazione. Non è mai stata così alta dal 1977, cioè dall'anno in cui si fanno le statistiche in Italia sui posti di lavoro che aumentano" / fonte Fb Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev