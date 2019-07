(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2019 Riforma Giustizia, Di Maio: "Non vedo perché la Lega debba opporsi, mi auguro arrivi qualche sì" "Non vedo perché la Lega debba opporsi alla riforma della Giustizia, mi auguro arrivi qualche sì". Così il vicepremier Luigi Di Maio, intervenuto a margine della giornata di formazione e orientamento per i navigator a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev