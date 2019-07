Di Maio alla Lega: “Noi non siamo quelli del no, siamo quelli che aspettano i si”

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2019 "Il Governo va avanti se fa le cose, noi non siamo quelli del no, siamo quelli che aspettano i sì. Dalla Lega ci aspettiamo tanti sì, a cominciare dal provvedimento per il taglio del numero dei parlamentari". Lo ha affermato il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook. _Courtesy Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev