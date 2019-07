(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 luglio 2019 Caso Gregoretti, La Commisione Ue: "Avviati contatti con Stati" SOTTOTITOLI "In seguito alla richiesta inviata dalle autorità italiane venerdì scorso. La commissione ha avviato i contatti per supportare e coordinare ra gli Stati membri che vorranno partecipare nello sforzo di solidarietà rispetto ai migranti attualmente a bordo del vascello della Guardia Costiera Italiana, Gregoretti. A questo stadio possiamo dire che i contatti sono in corso.” Così un portavoce della Commissione Europea durante una conferenza stampa. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev