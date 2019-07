L'appello di Sala: “Senza un 40%, il prossimo presidente della Repubblica sarà eletto dalla destra”

(Agenzia Vista) Milano, 27 luglio 2019 "Se non si mette in piedi insieme un 40%, il prossimo Presidente della Repubblica verrà eletto da questa maggioranza o, se si andasse a elezioni oggi, temo da un'alleanza di destra, non di centrodestra". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a margine della commemorazione per il 26esimo anniversario della strage di via Palestro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev