(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2019 Mattarella: "Tensioni in maggioranza, serve fattiva collaborazione" Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare: "Si è conclusa una lunghissima campagna elettorale e ha prodotto divergenze, contrapposizioni e forti tensioni fra le forze politiche e dentro la maggioranza. Altri appuntamenti elettorali si prospettano. Va costantemente tenuto presente che le istituzioni della nostra Repubblica hanno bisogno di un clima di fattiva collaborazione, per decisioni sollecite e tempestive, per un buon andamento della vita nazionale" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev