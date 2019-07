(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2019 "Non ho capito perché oggi il presidente del Consiglio quando è intervenuto in Senato ha detto 'se dovessero togliermi la fiducia, tornerò in Senato per chiedere la fiducià..”. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta su Facebook _Courtesy Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev