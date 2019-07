(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2019 Russiagate, Conte: "Non ho ricevuto informazioni da Salvini" Nell'Aula di Palazzo Madama l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui presunti finanziamenti di Mosca alla Lega, partito del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. "Se oggi sono qui davanti a voi e' in ragione del mio ruolo, e' per il profondo rispetto che nutro nei confronti di quest'aula. Non mi sono mai sottratto all'interlocuzione con il Parlamento. Il confronto tra governo e Parlamento e' la vera essenza della nostra forma di governo" afferma conte aprendo il suo intervento e in merito alla questione Russia spiega: "Il signor Gianluca Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali in qualità di consulente esperto di questo governo. Risulta presente in una missione ufficiale a Mosca del 15-16 luglio 2018 a seguito del vicepremier Salvini" - e continua - "In occasione della visita del presidente Putin del 4 luglio 2019 Savoini ha partecipato al Forum di dialogo delle società civili tenutosi alla Farnesina. Savoini è stato invitato anche alla cena che la presidenza del Consiglio ha offerto al presidente russo a villa Madama. Tutte i partecipanti al Forum sono stati invitati e le verifiche hanno evidenziato che Savoini ha partecipato su richiesta del Claudio D'Amico, consigliere del vice presidente Salvini". Il presidente del Consiglio conclude così il suo intervento: "Mi adopererò perché tutti i miei ministri e gli altri membri del governo vigilino con massimo rigore affinchè negli incontri governativi siano presenti solo ed esclusivamente persone accreditate ufficialmente che siano tenute al vincolo della riservatezza. Questo per avere la massima garanzia che le informazioni riguardante l'attività di governo siano gestire con la massima cura". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev