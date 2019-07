Fondi russi alla Lega, Conte in aula: "Savoini non ha mai rivestito incarichi per il governo"

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2019<br>&quot;Il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali per componenti di questo governo, risulta presente ad una missione ufficiale a Mosca&quot;. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe&nbsp;Conte, riferendo in Senato sul caso Russia-Lega. _Courtesy SenatoWebTv<br>Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev