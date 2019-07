Tav, Toti: "Meglio tardi che mai, 5 Stelle vanno contro loro premier"

(Agenzia Vista) Liguria, 24 luglio 2019 "Il sì di Conte alla Tav? Meglio tardi che mai". Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine di una conferenza stampa a Genova, commenta così il sì del premier all'opera. "Non ci volevano il professor Ponti, il ministro Danilo Toninelli, l'analisi costi-benefici e il politecnico di Milano per capire che continuare un'opera su cui si lavora da alcuni anni è meglio che lasciare un buco in una montagna dove invecchiare formaggette e bottiglie di vino" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev