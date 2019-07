(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2019 Autonomia, Casellati: "E' un opportunità, Parlamento sarà centrale" La presidente del Senato Elisabetta Casellati alla tradizionale Cerimonia del Ventaglio: "Come sapete la centralità del Parlamento, così come previsto dalla Costituzione, oltre ad essere un presupposto fondamentale del nostro assetto istituzionale è un arricchimento della qualità delle scelte e delle iniziative legislative. Sarà così anche per quanto riguarda l'iter per l'approvazione dell'autonomia differenziata, che può rappresentare a mio avviso più un'opportunità che un rischio. Governo, Regioni, Parlamento: saranno tutti chiamati a dare un contributo per rendere effettivi i principi di sussidiarietà e buon andamento, senza egoismi e senza penalizzazioni per nessuno. Ci sarà quindi la necessità di tener conto di tante esigenze e di contemperare aspetti geografici, sociali ed economici, sapendo che i cittadini ci chiedono di ridurre la distanza tra decisori e territorio in una logica di efficacia, efficienza ed economicità". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev