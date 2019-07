(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2019 Cnel, Treu dopo incontro con Casellati: "Con abolizione verrebbero meno servizi fondamentali" Il presidente del Cnel, Tiziano Treu, a margine dell'incontro con la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, a Palazzo Madama. Durante l'incontro il presidente Treu ha esposto le sue preoccupazioni per quanto riguarda il disegno di legge, proposto dal senatore della Lega Roberto Calderoli, che dovrebbe portare all’abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. "Noi abbiamo chiesto un incontro alla presidente Casellati perché non siamo stati auditi dalla commissione e riteniamo che sia importante far conoscere le nostre ragioni" spiega Treu, la commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge mercoledì scorso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev