Palermo ricorda Borsellino, alle 16.58 il minuto di silenzio in via D'Amelio

(Agenzia Vista) Palermo, 19 luglio 2019 L’inno d’Italia cantato dalla soprano Marta Favaloro e il minuto di silenzio seguito alla lettura dei nomi delle vittime della strage di via d’Amelio hanno ricordato alle ore 16.58 di questo 19 luglio il 27simo anniversario della strage di via d’Amelio in cui furono uccisi Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina ed Eddy Walter Cosina. _Courtesy Gds Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev