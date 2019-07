Le mani della 'Nndrangheta sul Canada, 14 arresti

(Agenzia Vista) Reggio Calabria 18 luglio 2019 Indagini parallele svolte in Italia e Canada con il comune obiettivo del contrasto alle ‘ndrine. I dettagli dell’operazione condotta in Italia saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo alle ore 16.00 presso la Questura di Reggio Calabria, alla quale parteciperà anche il Vice Capo della York Regional Police. Alla conferenza stampa che si terrà in Canada alle ore 10.00 (canadesi) presso l’Headquarters della York Regional Police di Aurora (Ontario), parteciperà il Direttore del Servizio Centrale Operativo assieme al Capo di quella struttura investigativa che illustrerà i risultati di un’operazione condotta nei giorni scorsi nei confronti di esponenti della famiglia FIGLIOMENI operanti in Canada federati - assieme ai MUIA’ - alla cosca COMMISSO di Siderno. _Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev