Toninelli contesta Romano in aula e dai banchi del Pd rispondono: “Incapace”, scoppia la bagarre

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2019 "Vedo nei banchi del Pd il deputato Romano e come legittimamente può contestare le iniziative del governo, il governo non può accettare che abbia dichiarato che una donna incinta non può presiedere". E' scoppiata una bagarre tra il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli e il Pd. Il ministro, prima di rispondere ad un quesito su Alitalia _Courtesy CameraWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev