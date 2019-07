(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2019 Pd occupa commissione, Delrio: "Salvini non degna di risposta, non ha senso continuare lavori" Il capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati, Graziano Delrio, sulla mancata risposta del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, alla richiesta di informativa avanzata da Pd, Leu e +Europa sul caso Russia. Così l'onorevole Delrio: "Non degnare di una risposta il presidente della Camera, mi pare un'offesa istituzionale senza precedenti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev